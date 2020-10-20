В столице усилена работа мобильных групп по соблюдению карантинных мер

Населению необходимо носить маски.

В Нур-Султане состоялось заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Оно прошло под председательством заместителя акима города Нур-Султана Бахтияра Макена.

На повестке дня – вопросы эпидемиологической ситуации в городе и усиление работы мобильных групп, а также профилактика пожарной безопасности в период отопительного сезона.

В целом ситуацию по коронавирусной инфекции в столице можно охарактеризовать, как ухудшающуюся, входящую в желтую зону риска и поэтому требующую особого внимания.

Проведенный анализ также показывает, что со стороны субъектов МСБ зафиксированы повторные и неоднократные нарушения по несоблюдению карантинных мер и санитарных правил.

В этой связи, в целях правоприменительной практики и снижения предупреждения, будет рассмотрен вопрос по временному приостановлению деятельности субъектов предпринимательства, постоянно нарушающих карантинные меры, – отметил в ходе заседания заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен.

Также в ходе заседания было отмечено, что, несмотря на запрет, некоторые увеселительные заведения продолжают осуществлять свою деятельность, а представители мобильных групп не могут зайти на объект и зафиксировать нарушения, так как охрана препятствует входу, либо объект осуществляет свою деятельность при закрытых дверях.

Как отметил заместитель акима Нур-Султана Б. Макен, во избежание распространения COVID-19 необходимо по-прежнему проводить ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы и других областей. Также было поручено усилить работу мобильных групп по проверке на соблюдение режима карантина и санитарных норм. Кроме того, важно регулярно проводить дезинфекцию социальных объектов, субъектов предпринимательства и т.д.

Населению необходимо носить маски, помня, что, игнорируя элементарные правила, люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и соотечественников.

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