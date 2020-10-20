Байбек в Мактаарале: По инициативе Елбасы для жителей построили новые дома

Также в начале ноября будет завершено профинансированное фондом строительство еще 12 домов для жителей села Фирдоуси.

Принятое 2 года назад решение Елбасы, Первого Президента Н.А.Назарбаева о возрождении Туркестана стало историческим событием для нашей страны. Получив новый статус, древний город - один из важнейших духовных центров тюркского мира - превратился в огромную строительную площадку, изменившись за короткий срок до неузнаваемости. Об этом сказал первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, сообщает zakon.kz.

Как сказал Елбасы во время недавнего посещения новых объектов города, "масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона". Он также указал на важность создания комфортной среды для проживания жителей. Данное поручение отражено в предвыборной программе партии, - написал на своей странице в Facebook Бауыржан Байбек.

В ходе поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек с общественностью и неправительственными организациями обсудил проекты региональной и городской предвыборных программ партии "Nur Otan".

От жителей области поступило более 560 предложений, в том числе по развитию сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог и благоустройству, а также качеству образования и здравоохранения. Все обращения будут изучены и учтены при доработке программы, - написал он.

В этот же день он посетил Мактааральский район, пострадавший в мае этого года от наводнения.

По инициативе Н.А.Назарбаева общественным фондом "Birgemiz" было выделено 340 млн. тенге на строительство 20 домов для жителей аула Достык. Вместе с руководителем филиала партии, акимом области У.Шукеевым поздравили новоселов с жильем в поселке Мырзакент. Теперь это не саманные, а 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 кв.м. Также в начале ноября будет завершено профинансированное фондом строительство еще 12 домов для жителей села Фирдоуси.

Хочу выразить благодарность всем членам партии, откликнувшимся на призыв Главы государства К.К.Токаева и направившим мактааральцам свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в т.ч. продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и стройматериалы. Отдельное спасибо нашей молодежи, активным волонтерам! Непосредственно в зоне наводнения более 500 жасотановцев помогали в возведении дамб, доставке продуктов и многом другом. Взаимная поддержка друг друга в тяжелую минуту и является примером высокой гражданственности, ответственности и зрелости нашего общества!, - написал Байбек.

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