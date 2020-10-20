Видео с катающимися по памятнику скейтерами обсуждают в Казнете

Кто-то осуждает поведение детей, кто-то не видит в этом ничего страшного.

В соцсетях распространяют видео, на котором в Алматы подростки на скейтах катаются по мраморному памятнику. Мнения людей по этому факту разделились, передает zakon.kz.

Памятник Ш. Валиханову, на улице Валиханова (пересечение ул. Шевченко). Постоянно сборище молодежи на скейтах. Прыгают, разбивают мрамор, устраивают соревнования! Больно смотреть, правда! Мы с мужем несколько раз пытались делать замечание, но кто нас послушает? Есть же для них специально отведенные места, площадки. Почему им разрешают уродовать памятники, красивые места, разбивать мрамор? - пишет автор видео и задается вопросом, куда можно обращаться в подобных случаях.

Видео: "Дежурный по городу"/facebook

Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Кто-то возмущается, называя такое поведение детей типичным вандализмом, вседозволенностью. Кто-то посчитал, что это является следствием плохого воспитания.

"Онижедети! Пусть разрушают памятники, жгут кнопки в лифте, режут сидения в общественном транспорте. Ничего же страшного в этом нет. Это же детство! А страшно то, что из таких детей вырастают взрослые без моральных ценностей. Вандалы".

"Школа не смогла привить уважение к прошлому. Дома меня не учили любить звездочку и галстук пионера, комсомольский билет, всегда были на работе. А вот школа прививила любовь к атрибутам, к памятникам, к прошлому, разбирали каждого писателя, вождя. Ненужно все сваливать на родителей. Считаю учитель и школа впервую очередь должны прививать любовь особенно уроки литературы и истории!"

"Дело даже не в мраморе. Они катаются по части входящей в экспозицию. Это всё равно, что шашлык на вечном огне жарить".

Но многие в комментариях написали, что в этом ничего преступного и страшного нет.

"Я не коренной алматинец но насколько я знаю это место было всегда местом встречи молодежи "чоканка" ее еще называли. Нарушение покоя конкретно одного человека не есть плохо - если распивают алкоголь, стреляют, убивают или еще что то - то наверно надо предпринимать серьезные шаги - а так дайте молодежи отдохнуть это лучше чем шастаться по ночным и компьютерным клубам".

"Надо не запрещать. Надо отвести в каждом микрорайоне места для катания на скейтах. Оборудовать площадки. Аким каждого района может это сделать. Для граждан своего района".

"Прекрасно, когда развиваются такие субкультуры. Сами будто никогда молодыми не были. Уверен, Валиханов был бы счастлив! И посмеялся бы над ханжами, вызывающими полицию..."

"Я родилась там и играла на этом-же месте. Никто на нас полицию не травил. Были и скейты и ролики. Я 84 года. Мне 35. Мрамор этот Брежнева и Сталина видел. Чумовое время у нас. Одни жалобы".

Есть и комментарии о том, что памятник сыпется не от скейтеров, а из-за плохого качества материала и с вопросы следует задавать подрядчикам. Высказались люди и о том, что в Алматы попросту не хватает площадок для такого вида занятий.

Также в комментариях к видео оставлено сообщение от акимата Медеуского района: "Передали в полицию".

А как вы относитесь к таким развлечениям молодежи? Свое мнение вы можете высказать в опросе (для пользователей мобильных телефонов).

Обновление:

Начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев заявил, что по обращению был осуществлен выезд.

В настоящее время скопление молодёжи по ул.Валиханова, уг.ул.Шевченко не наблюдается. В обязательном порядке, около памятника, будут выставления из числа сотрудников полиции УП Медеуского района . Данный участок взят на контроль, - сказал он.

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