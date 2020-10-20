В Мангистау введен в эксплуатацию модульный инфекционный стационар

Учреждение оснащено самым необходимым оборудованием.

В Актау состоялось открытие современного модульного инфекционного стационара. На презентации медучреждения побывал аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Он ознакомился с итогами строительства и пожелал медицинскому персоналу учреждения успехов в работе, сообщает zakon.kz.

Реализация данного проекта велась в рамках всеобщей подготовки к новой волне коронавирусной эпидемии. Подобные больницы позволят своевременно выявлять и изолировать инфицированных больных и назначать правильное лечение, тем самым снижая риск распространения заболевания, - отметил С. Трумов.

Инфекционный стационар регионального масштаба расположен на участке площадью в 4 гектара, в 1 "А" микрорайоне. Госпиталь рассчитан на 180 мест, имеется 20 реанимационных коек. Комплекс площадью в 6763 м2 поделен на модули, каждый из которых – имеет разное предназначение. К примеру, палаты пациентов расположились в блоке "E и F". В соседнем блоке "B" - реанимационные койки и операционный зал. Блок "А" - отделение приемного покоя, блок "D" - инфекционные блоки.

Стоит отметить, что учреждение оснащено самым необходимым оборудованием: аппаратами ИВЛ, а также высокоточным компьютерным томографом и цифровым рентгеном. Кроме того, в арсенале врачей имеется необходимая кислородная станция, а также вентиляционная камера. На сегодняшний день в больницу уже трудоустроено около 300 медработников. В медучреждении создан кадровый резерв.

Проект реализован за счет средств, выделенных "NCOC N.V." (Норд Каспиан Опирэйтинг компани NV). А подрядчиками является имеющая большой опыт в сфере строительства казахстанская компания BI Group. За активную работу в ходе строительства стационара глава региона наградил благодарственными письмами 11 сотрудников компании BI Industrial.

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