14-летний мальчик погиб при взрыве снаряда времен ВОВ
Мальчик погиб от осколочных ранений от сдетонировавшего боеприпаса.
Фото : saintbasil21 октября 2020, 06:51
В Подмосковье 20 октября 14-летний мальчик погиб от осколочных ранений от сдетонировавшего боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в детско-юношеском центре "Созвездие". Подростка пустил в здание центра преподаватель и оставил его одного.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка при разрыве снаряда.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ), - сказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий..
Следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка.
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