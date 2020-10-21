Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра
Им стал Аскар Биахметов.
Аскар Биахметов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает zakon.kz.
Распоряжением премьер-министра РК Биахметов Аскар Сактаганович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Ранее он занимал должность заместителя акима Актюбинской области
Аскар Биахметов родился 5 октября 1975 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная академия управления
Специальность "Финансы и кредит"
· Казахская юридическая академия
Специальность "Юриспруденция"
· Университет Duke (США)
Специальность "Политология"
Трудовой стаж:
· Налоговый инспектор налогового комитета города Актобе (1998);
· Начальник управления казначейства по Актюбинской области;
· Заместитель начальника финансового управления по Актюбинской области;
· Начальник департамента казначейства по Акмолинской области;
· Заведующий отделом Конституционного совета РК (2009-2014);
· Директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (01.2014-26.11.2015);
· Заместитель акима Актюбинской области (с 26.11.2015)
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