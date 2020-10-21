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Назначен заместитель руководителя канцелярии премьер-министра

Им стал Аскар Биахметов.

Фото : ПМ РК21 октября 2020, 09:57

Аскар Биахметов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает zakon.kz.

Распоряжением премьер-министра РК Биахметов Аскар Сактаганович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Ранее он занимал должность заместителя акима Актюбинской области

Аскар Биахметов родился 5 октября 1975 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления

Специальность "Финансы и кредит"

· Казахская юридическая академия

Специальность "Юриспруденция"

· Университет Duke (США)

Специальность "Политология"

Трудовой стаж:

· Налоговый инспектор налогового комитета города Актобе (1998);

· Начальник управления казначейства по Актюбинской области;

· Заместитель начальника финансового управления по Актюбинской области;

· Начальник департамента казначейства по Акмолинской области;

· Заведующий отделом Конституционного совета РК (2009-2014);

· Директор департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (01.2014-26.11.2015);

· Заместитель акима Актюбинской области (с 26.11.2015)


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