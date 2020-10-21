192 казахстанцев ночью из аэропортов отправили на карантин

Одного россиянина депортировали.

Данные о прибывших в Казахстан авиапассажирах за ночь 21 октября предоставил главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает zakon.kz.

21 октября т.г. депортирован гражданин России из аэропорта Нур-Султана в связи отсутствием справки ПЦР, - сообщил он.

Также, в ночь на 21 октября прибыло 11 рейсов, 871 пассажир, в том числе со справками - 679, без справок - 192, из них:

в Нур-Султан - 6 рейсов, 513 пассажиров, со справками - 355, без справок - 158;

в Алматы - 4 рейса, 276 пассажиров, со справками - 242, без справок - 34;

в Актау - 1 рейс, 82 пассажира, со справками - 82.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в Нур-Султане и Алматы.

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