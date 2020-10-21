Эксперт про выборы: У всех партий было время на подготовку

Выборы состоятся 10 января 2021 года.

Жусупова Айман, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева отметила, что предстоящие выборы пройдут в конституционные сроки, сообщает zakon.kz.

21 октября глава государства выступил с обращением, объявив о дате выборов депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней.

Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года. Согласно конституционным срокам, Касым-Жомарт Токаев должен был сообщить о дате их проведения не позднее 24 октября, сами выборы в Мажилис, должны пройти не позднее 24 января 2021 года. Таким образом, предстоящие выборы пройдут в конституционные сроки, что означает, что у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании.

До начала новой избирательной кампании в стране был принят ряд мер, направленных, в том числе, на расширение гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. В их числе введение 30% квоты в партийных списках для женщин и молодежи.

Женщины и молодежь – это чуть больше половины населения Казахстана. Увеличение представительства женщин и молодежи в политике, позволит вынести на обсуждение проблемы этих категорий населения. Так, ухудшение положения женщин в стране фиксируется через разные показатели. Речь идет, в том числе, и о международных рейтингах, так в рейтинге Глобального индекса гендерного развития ВЭФ Казахстан с 32-го (2013 г.) опустился на 72-е место (2020 г.). Сегодня, доля женщин-депутатов Парламента в Казахстане составляет 22%, а лица в возрасте до 29 лет в Парламенте не представлены. В составе маслихатов представлено всего 2,4% молодежи и менее 20% женщин, - считает эксперт.

Отдельно стоит отметить, что введение квот для гарантирования равного доступа женщин и молодежи к избирательному процессу широко применяются в мировой практике. Сегодня из 193 стран-членов ООН в более чем 120 странах работают гендерные квоты.

Предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. При этом, как отмечает Касым-Жомарт Токаев, пропорциональная модель будет способствовать активизации деятельности политических партий, предоставит им дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны.На сегодняшний день в стране наблюдается рост гражданской активности населения, особенно в этом ключе показательны проведенные праймериз партии «Nur Otan». Так, для участия в рамках внутрипартийных выборах свои кандидатуры выдвинули более 11,2 тыс. человек, зарегистрировано 10 990 претендентов, - добавила Жусупова.

Важной чертой праймериз стала высокая активность обычных казахстанцев, неравнодушных к судьбе своего города, региона и страны. По итогам первого этапа от первичных партийных организаций зарегистрировано 3 090 кандидатов, или 28,1% от общего числа, а большинство зарегистрированных – 7 900 человек, или 71,9%, – самовыдвиженцы.

Таким образом, принятые до начала избирательной кампании меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны оказывают положительное влияние на рост политической вовлеченности населения, в целом стимулируют граждан проявлять активную гражданскую позицию.

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