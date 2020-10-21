За блэкаут на Левом берегу Нур-Султана посадили шесть человек

Это руководители проекта, подрядной организации и ответственные за технадзор.

В ноябре 2019 года в левый берег Нур-Султана на несколько часов остался без света. По данному факту было начато досудебное расследование. 21 октября по данному факту был вынесен приговор, передает zakon.kz.

10 ноября из-за аварии на столичной подстанции "Левобережная" без электричества осталось практически 70% левобережья столицы. В том числе Акорда, Мажилис Парламента, Дом министерств, Дом правительства, Верховный Суд, Сенат, множество жилых комплексов. Утром 11 ноября свет вернули. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил найти виновных в этом ЧП.

Как выяснилось, массовое отключение света произошло из-за пожара на подстанции "Левобережная" - загорелись кабельные линии.

21 октября текущего года районный суд №2 Есильского района Нур-Султана вынес приговор шестерым подсудимым.

Установлено, что руководители проекта Мусабаев Б.А., Джумагулов Ж.К., руководители подрядной организации Еденбаев М.Б., Сасбухаев Б.У. допустили грубые нарушения строительно-монтажных норм. Были отклонения от проекта, сам проект составлен с ошибками, при строительстве использовались горючие полиэтиленовые трубы. Морошан В.Г. и Мухамедалин Х.А., ответственные за авторский и технический надзор, подписали акты освидетельствования скрытых работ. 10 ноября 2019 года произошло возгорание, что привело к отключению электричества на территории левого берега столицы. Ущерб составил более 68 млн тенге. Вина подсудимых доказана выводами экспертиз, - сказано в сообщении суда.

Подсудимые в суде не признали вину, указанный ущерб возмещен не был.

Судом Мусабаев, Джумагулов, Еденбаев, Сасбухаев признаны виновными в недоброкачественном строительстве (ч. 2 ст. 278 УК). Все четверо приговорены к двум годам лишения свободы. Мухамедалин, Морошан осуждены за ненадлежащее выполнение инжиниринговых услуг к двум годам лишения свободы (ч. 1 ст. 280 УК). Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в суде.

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