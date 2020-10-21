В Кыргызстане коррупционерам дали месяц на возврат денег

При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию, сообщает zakon.kz.

Его заявление опубликовано на сайте правительства республики.

Жапаров отметил, что на него возложены большие полномочия и ответственность перед народом. Поэтому он объявляет экономическую амнистию.

Цель амнистии:

- пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы;

- возвратить капиталы ранее незаконно вывезенных за пределы нашего государства, в числе в оффшорные зоны;

- вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло;

- создать равные условия для всех субъектов предпринимательства;

- достичь положительных макроэкономических показателей;

- изыскать необходимые средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки;

- обеспечить выплаты внешнего долга страны.

За последние 30 лет в отраслях таких как: энергетика, таможенная и налоговая служба, лекарственного обеспечения, выдача лицензии, недропользование и других, процветали системные коррупционные схемы, - добавил он.

Он обратился к коррупционерам, бывшим чиновникам, чиновникам, предпринимателям, отдельным чиновникам, руководителям министерств и ведомств, таможенникам и финансистам.

Даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы сами все раскрыли и предоставили реальные сведения о имеющихся таковых фактах. Все что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну! Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и предоставьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Больше ничего не надо!- добавил премьер-министр.

Он отметил, что пока дает время и возможность.

В короткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю, мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно не находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз, другой возможности не будет! Поэтому вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью. Узаконить свой капитал и нажитое имущество, для уплаты налогов по ним. Делайте внутренние инвестиции. Возвращайте и вложите деньги в нашу экономику. Гарантирую неприкосновенность заявленного имущества и доходов. Освобождения от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность. Это требование народа! Это цель людей, доверивших мне судьбу страны, - заключил он.

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