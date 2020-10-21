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За сколько раундов Хабиб финиширует Гэтжи? Боец ММА Артем Резников дал прогноз на бой

Думаю, что бои будут интересные.

Фото : Parimatch21 октября 2020, 16:45

Лучший легковес Средней Азии и официальный бренд-амбассадор международного онлайн-букмекера Parimatch Артем Резников предположил в каком раунде закончится самый ожидаемый бой года Нурмагомедов — Гэтжи в своем инстаграм аккаунте.

Мы видели, что поздних раундах Гэтжи устает, закисляется. В этом бою будет много борьбы, а она отнимает много сил, поэтому я думаю, что Хабиб финиширует его в четвертом-пятом раунде, — делится Артем.

Болеет Артем и за наших спортсменов: Сергея Морозова и Шавката Рахмонова, которые дебютируют в этот же вечер.

Я верю в наших ребят, болею за них! Думаю, что бои будут интересные, смотреть надо обязательно!

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Друзья, сейчас все обсуждают главный бой года Нурмагомедов — Гэтжи. Вот, что думаю я. Мы видели, что в поздних раундах Гэтжи устает, закисляется. В этом бою будет много борьбы, а она отнимает много сил, поэтому я думаю, что Хабиб финиширует его в четвертом-пятом раунде. А еще в этом в турнире дебютируют два казахстанца: Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. Надеюсь, что Сергею найдут оппонента вместо Умара Нурмагомедова. А Умару желаю скорейшего выздоровления. Я верю в наших ребят, болею за них! Думаю, что бои будут интересные, смотреть надо обязательно! Если не знаешь, где смотреть турнир UFC 254, регистрируйся на Parimatch и получи промокод для бесплатного просмотра всех боев UFC в высоком качестве на целый месяц. Ссылка в шапке профиля.

Публикация от Артем Резников (@artem.rez) 20 Окт 2020 в 11:31 PDT


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Напомним, сейчас на счету Артема Резникова 22 победы и 6 поражений. Последнюю победу спортсмен одержал над Юсуфом Раисовым на турнире АСА111 19 сентября.


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