За сколько раундов Хабиб финиширует Гэтжи? Боец ММА Артем Резников дал прогноз на бой

Думаю, что бои будут интересные.

Лучший легковес Средней Азии и официальный бренд-амбассадор международного онлайн-букмекера Parimatch Артем Резников предположил в каком раунде закончится самый ожидаемый бой года Нурмагомедов — Гэтжи в своем инстаграм аккаунте.

Мы видели, что поздних раундах Гэтжи устает, закисляется. В этом бою будет много борьбы, а она отнимает много сил, поэтому я думаю, что Хабиб финиширует его в четвертом-пятом раунде, — делится Артем.

Болеет Артем и за наших спортсменов: Сергея Морозова и Шавката Рахмонова, которые дебютируют в этот же вечер.

Я верю в наших ребят, болею за них! Думаю, что бои будут интересные, смотреть надо обязательно!



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Напомним, сейчас на счету Артема Резникова 22 победы и 6 поражений. Последнюю победу спортсмен одержал над Юсуфом Раисовым на турнире АСА111 19 сентября.

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