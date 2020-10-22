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В ВКО пытались украсть деньги, выделенные на программу по переселению 

Ведется следствие.

Фото : Хабар 2422 октября 2020, 09:52

В ВКО пресечен факт хищения бюджетных средств, сообщает zakon.kz.

ДЭР по ВКО КФМ МФ РК совместно с прокуратурой ВКО в рамках ОПМ "Казына" пресечен еще один факт хищения бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 года "Еңбек" участниками программы переселения и должностных лиц Центра занятости населения акимата Тарбагатайского района.

В 2019 году 4 участника программы переселения – жители Туркестанской области, не имея намерения переселиться в ВКО, предоставили в Центр занятости Тарбагатайского района фиктивные документы, а именно договора намерения о приобретении жилых домов в Тарбагатайском районе. Однако, владельцы жилых домов от чьих имен были оформлены нотариальные договора намерения о купли-продажи, отрицают факт реализации своих имуществ, - сообщили в КФМ МФ РК.

После поступления на расчетные счета денежных средств за добровольное переселение, они без фактического соблюдения требований программы переселения переехали на прежние места жительства в Туркестанскую область.

В настоящее время по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества зарегистрировано досудебное расследование по ст.189 УК РК, ведется следствие.


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