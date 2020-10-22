В Нур-Султане на месяц перекроют улицу

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме.

В связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора ливневой канализации по переулку Ж. Ташенова с 22 октября по 22 ноября будет перекрыто движение по переулку Ж. Ташенова на пересечении с ул. А. Бараева, сообщает zakon.kz.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме.

Департамент полиции Нур-Султана во избежание возникновения заторов на дорогах города рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свой маршрут. Быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы, и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан, – говорится на официальном сайте акимата.

Скорость на подходах к данному участку ограничена до 40 км/ч.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!