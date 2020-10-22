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Увеличить количество женщин в руководстве компаний предложили в Казахстане

Доля женщин, занимающих руководящие посты в компаниях с госучастием, составляет всего 5-7%.

Фото : googleusercontent.com22 октября 2020, 12:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о женщинах, занимающих руководящие посты в публичных компаниях с госучастием, передает корреспондент zakon.kz.

Доля женщин в руководстве публичных компаний с государственным участием все еще низкая и составляет 5-7%. Такое положение дел не позволяет в полной мере реализовать потенциал женщин, составляющих более половины жителей страны. Члены совета всесторонне проработали этот вопрос и внесли предложение о необходимости введения обязательной номы о повышении доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%. Полагаю, что мы должны подумать о поэтапной реализации данной инициативы.

По словам главы государства, это сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в специализированных международных рейтингах.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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