Токаев о борьбе с торговлей людьми: Ситуация сложная
Здесь у нас много нерешенных проблем.
Фото : gov.kz22 октября 2020, 12:25
Касым-Жомарт Токаев считает, что Казахстану предстоит много работы по борьбе с торговлей людьми, сообщает zakon.kz.
По его словам, защита прав человека - это повестка, по которой мы должны работать постоянно.
Это касается и борьбы с торговлей людьми. Здесь у нас много нерешенных проблем. Можно даже сказать, что ситуация сложная. В международных рейтингах и докладах о торговле людьми, Казахстан выглядит неважно. Я выделил эту проблему в послании, теперь нужны решительные и скоординированные действия всех уполномоченных госорганов. Следует привести законодательство Казахстана в соответствие с международными стандартами, - сказал он на заседании Национального совета общественного доверия.
Предстоит принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявлению уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми.
Нужно оказывать помощь всем лицам, включая иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда. От эффективности принятых мер зависит судьба тысячи людей и международной репутации Казахстана, в том числе, как правового и прогрессивного государства, - добавил Президент.
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