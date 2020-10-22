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Токаев о борьбе с торговлей людьми: Ситуация сложная

Здесь у нас много нерешенных проблем.

Фото : gov.kz22 октября 2020, 12:25

Касым-Жомарт Токаев считает, что Казахстану предстоит много работы по борьбе с торговлей людьми, сообщает zakon.kz.

По его словам, защита прав человека - это повестка, по которой мы должны работать постоянно.

Это касается и борьбы с торговлей людьми. Здесь у нас много нерешенных проблем. Можно даже сказать, что ситуация сложная. В международных рейтингах и докладах о торговле людьми, Казахстан выглядит неважно. Я выделил эту проблему в послании, теперь нужны решительные и скоординированные действия всех уполномоченных госорганов. Следует привести законодательство Казахстана в соответствие с международными стандартами, - сказал он на заседании Национального совета общественного доверия.

Предстоит принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявлению уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми.

Нужно оказывать помощь всем лицам, включая иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда. От эффективности принятых мер зависит судьба тысячи людей и международной репутации Казахстана, в том числе, как правового и прогрессивного государства, - добавил Президент.


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