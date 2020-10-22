Высокой конкуренции ждут от казахстанских партий на предстоящих выборах

У всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к выборам, систематизацию своей работы.

Выступая на очередном заседании Национального совета общественного доверия, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты станут "важным этапом в строительстве устойчивых демократических институтов", передает корреспондент zakon.kz.

С объявлением даты этих выборов мы официально вступили в очередной избирательный цикл. Предстоящие выборы станут важным этапом в последовательном строительстве в Казахстане устойчивых демократических институтов. Выборы на этот раз состоятся в установленные Конституцией сроки, - сказал Токаев.

По его словам, у всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к ним, систематизацию своей работы.

Уверен, все партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции, представят актуальную повестку развития страны. У нас одна цель – благополучие народа и процветание нашего общего дома, - подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, в Казахстане по состоянию на октябрь 2020 года зарегистрировано шесть партий, согласно Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров. Это партия Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК), Народно-демократическая партия "Ауыл", политическая партия "Бiрлик" и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!