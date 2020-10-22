18 реанимобилей и 8 "мобильных поликлиник" получили жамбылские врачи

В ходе торжественного мероприятия также 12 жамбылских медработников были награждены медалью "Халық алғысы".

В Жамбылской области обновляется материально-технической база учреждений здравоохранения, сообщает zakon.kz.

Сегодня в торжественной обстановке глава региона Бердибек Сапарбаев вручил медработникам ключи от новых автомашин, оснащенных передовым оборудованием.

На баланс восьми районных больниц переданы мобильные медицинские диагностические комплексы, оборудованные на базе автобусов отечественного производства. Также автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился 18 реанимобилями марки "Hyundai".

Модернизация сферы здравоохранения является одним из главных приоритетов политики Главы государства. Для защиты жизни и здоровья казахстанцев должны быть задействованы все ресурсы. Медорганизации оснащаются необходимым оборудованием, обновляется коечный фонд и инфраструктура, повышается зарплата медиков. В нашей области в сферу здравоохранения вложено около 5 миллиардов тенге. Сейчас идет усиленная подготовка к возможной второй волне коронавируса: сформирован двухмесячный запас лекарств, подготовлено 2530 койко-мест, закупается оборудование. Ведется совместная работа по подготовке кадров с Национальным медицинским университетом им.Асфендиярова, - отметил Сапарбаев, поблагодарив медработников за их самоотверженный труд.

Он выразил уверенность в том, что новая техника позволит ускорить прибытие врачей к пациентам, повысить качество медицинского обслуживания.

В мобильных медицинских комплексах имеются кабинеты общего приема, акушера-гинеколога, лучевой диагностики, зона врача общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, портативный УЗИ экспертного класса, можно делать рентген и флюорографию с безопасностью для окружающих. Работает пандус-лифт для людей с инвалидностью.

Сельчанам услуги будут оказывать специалисты узкого профиля. Им будут помогать волонтеры-медики, задействованные в рамках акции "Таза жүрек".

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев отметил, что ранее мобильные медицинские диагностические комплексы получили три района области. Сегодня комплексы направились в остальные райбольницы. Теперь все десять районов и областной центр обеспечены передвижными комплексами.

Будут закуплены еще 48 карет скорой помощи. Машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы помогут врачам доехать до отдаленных сел, - сказал Асет Калиев.

Главврач региона рассказал, что в борьбе с коронавирусом были задействованы свыше четырех тысяч медработников.

Медработникам, работающим в зоне риска, ежемесячно начисляются надбавки. Выплаты осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Всего 275 медработников, заболевших коронавирусом, получили выплаты в размере 2 миллионов тенге. Они были задействованы в противоэпидемических мероприятиях. Семьи 20 погибших медработников получили по 10 миллионов тенге, - отметил Асет Калиев.

В ходе торжественного мероприятия также 12 жамбылских медработников были награждены медалью "Халық алғысы".

В свою очередь, медицинские работники выразили благодарность за всестороннюю поддержку. Медики отметили, что благодаря подобным комплексам смогут оказывать качественную помощь сельчанам, улучшая здоровье и продолжительность жизни жителей области.

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