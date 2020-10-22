Мы должны стать частью перемен, которые хотим видеть в стране - Мади Ахметов

Не сидеть, сложа руки, не ныть и не жаловаться на судьбу. В наших силах изменить и сделать лучше, - председатель Алматинского городского филиала МК "Jas Otan".

Молодежь 21 века значительно отличается от своих предшественников. Она не хуже и не лучше. Просто заботы изменились, и возможности стали другими. Перед молодыми людьми словно открыты все дороги, нужно лишь выбрать правильный путь и от этого выбора зависит дальнейшая судьба человечества. Председатель Алматинского городского филиала МК "Jas Otan" Мади Ахметов рассказал, какие возможности уже появились у современной казахстанской молодежи и какие стоит ожидать.

- Мади, молодежь это, пожалуй, та категория граждан, которая требует особого внимания и поддержки. И как бы это банально не звучало, но от того, как она будет взращена и воспитана, зависит будущее страны. Как вы считаете, достаточно ли казахстанской молодежи уделяется внимания?

- Как говорил великий мыслитель аль-Фараби – "Если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь, и я предскажу твое будущее". Для любой страны работа с молодежью, оказание реальных мер поддержки должно быть первостепенным, стратегическим направлением государства. Работа с молодежью – это вклад в будущее страны. На разных этапах становления нашей страны во всех основных стратегических документах всегда давалась особая роль молодежи, принимались разного рода программы, направленные на поддержку и развития молодежи страны. Не буду лукавить, не все было стопроцентно исполнено, были моменты, когда проекты не оправдывали надежд. Но если говорить в целом, все программы, проекты для казахстанской молодежи дают большую мотивацию. Казахстан молодая страна. Да есть в сфере молодежной политики и проблемы и успехи. Не могу не отметить один из первых проектов, направленный на развитие нашей молодежи, и который уже дал и продолжает давать свои плоды это, безусловно, международная программа "Болашак". Любой казахстанец может обучаться в лучших университетах мира. Скептики в свое время говорили, что проект не реализуется, говорили и о том, что участники не вернутся назад. Но ничего подобного не произошло. Если посмотреть официальную статистику основная часть болашакеров работают в нашей стране и реализовывают свои проекты здесь. Это лишь один пример успешного проекта, к счастью, он не единственный. Большое дело было сделано, когда при акиматах были созданы специализированные управления по работе с молодежью. Сейчас, к сожалению, в каких-то регионах они были упразднены, где-то объединены с другими. Но мне кажется, в ближайшее время мы придем к тому, что эти важные структуры будут возвращены.

Ведь внимания много не бывает. Я думаю, нужно продолжать создавать благоприятные условия для развития нашей молодежи. Ведь есть еще множество не решенных проблем. Молодежь - это самая прогрессивная и в то же время уязвимая категория. Если мы на своем уровне не будем заниматься воспитанием, обеспечивать правильным досугом и перспективными возможностями, то этим займутся другие, которые будут вкладывать в молодежь явно не для того, чтобы они в будущем работали на благо государства.

- Как вы считаете, как за последние годы изменилась работа, направленная на казахстанскую молодежь, и что конкретно изменилось?

- Молодежь была и остается двигателем всех государственных реформ. И сейчас в момент всеобщей мировой не стабильности, пандемии, а также не спокойной обстановки в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья мы должны еще больше уделять внимание молодежи. Сейчас есть жилищные программы, различные стартап-проекты, позволяющие молодежи продвинуть себя и свои идеи. Но мы должны понимать, я всегда говорил и говорю, что рыночная экономика – это когда каждый сам за себя. Ни родители, ни родственники, ни хорошие связи, а только ты сам должен и можешь продвигать себя. Если ты конкурентоспособен, если у тебя не купленный диплом, ты владеешь дополнительными иностранными языками, коммуникабельный тебе всегда "зеленый" свет. Особенно сейчас, в последние годы уделяется большое внимание молодежному кадровому резерву. Есть все шансы попасть на управленческие места, было бы желание.

- Какие еще программы появились в стране, о которых молодежь, например 2000-х даже не мечтала?

- Я часто встречаюсь с людьми разного поколения, в том числе и старшего. Они отмечают, что в их молодости не было таких возможностей, которые есть у современной молодежи. Перед нами открыты все двери и если есть стремление, желание и способности то можно достичь абсолютно всего. У нас по Казахстану есть не мало историй, когда человек из глубинки, закончил обычную сельскую школу, поступил на грант, проявлял активность, участвовал в конкурсах, побеждал, дальше двигался и в итоге добивался больших успехов. Таких примеров не мало, и о них нужно рассказывать, чтобы молодежь знала, что своим трудом, знаниями и упорством можно добиться любых высот. Кстати, за несколько лет открылось много различных молодежных центров – это и коворкинг-центры, и специальные ресурсные центры, и центры по оказанию консультативных услуг для молодых людей. Эту работу нужно продолжать и необходимо усилить процесс появления таких центров в регионах.

Что особенно радует, что в стране появились специальные программы для работающей молодежи, в которых подразумевается льготная аренда жилья сроком на пять лет. По 1000 квартир ежегодно в городах республиканского значения выделяются именно для этих целей. То есть у молодого специалиста, таким образом, появляется возможность за пять лет накопить на первоначальный взнос на ипотечное жилье. Это очень стимулирует молодых людей. Конечно, есть такие разговоры, что, мол, лучше бы сразу отдали это жилье, но нужно понимать, что коммунизм, когда человек заканчивал высшее учебное заведение его направили на работу и по истечение некоторого времени он бесплатно получает жилье – в прошлом. Сейчас мы живем в век рыночной экономики, это нужно понимать и принимать, уметь перенастраиваться и работать. На самом деле за последние несколько лет доступ молодежи к приобретению жилья заметно расширился. Сейчас молодежь благодаря таким программам, как "7-20-25", "Нұрлы жер", "Жас отбасы" имеет возможность приобрести свое жилье. А для решения проблем связанных с первоначальным взносом была разработана программа "Жастар –Отанға" до 2025 года. Что особенно привлекает в этой программе, что указаны реальные сроки, ответственные ведомства, четко расписан бюджет реализации проекта. Ежегодно будет даваться отчет. То есть никаких формальностей и никаких "для галочки". И кстати помимо жилищных проблем программа нацелена решать и такие сферы как трудоустройство, досуг, гражданская активность молодежи.

Очень многое сейчас делается для поддержки молодежи по линии молодежного крыла "Jas Otan". Работа ведется со всеми категориями молодежи. Взять, к примеру, дебаты, которые недавно прошли среди активной студенческой молодежи. Турнир объединил молодежь со всех регионов. Участвовало 36 команд. И это тоже своего рода со стороны молодежи способ самовыражения. Никой цензуры. Сами молодые люди поднимали актуальные проблемы, говорили о том, что нужно, чтобы их решить.

Говоря о перспективах, хочу заметить, что алматинскую молодежь ждет немало позитивных перемен. Для Алматы, где каждый третий житель мегаполиса – это молодой человек пятилетний проект "Жастар–Отанға" имеет особое значение. Так за пять лет реализации планируется активизировать вовлечение более 500 тысяч молодежи в общественную жизнь в рамках этого проекта. То есть до 2025 года для талантливой молодежи, молодых ученых, стартаперов Алматы будет представлен шанс заявить о себе, представить свои идеи и получить поддержку на их реализацию. Что особенно важно, в рамках государственного социального заказа только в Алматы планируется запуск около 100 системных молодежных проектов. Системность, это то чего до сих пор и не хватало всем ранее реализованным программа. При этом каждый достойный проект представленный молодыми людьми будет широко обсуждаться среди молодежи. Обратная связь принципиально важный момент. Есть для алматинской молодежи и еще один дополнительный бонус предстоящих событий. Это касается жилищных вопросов. К тому, что предусмотрено в пятилетнем проекте республиканского значения, будут подключены возможности городской жилищной программы с низкой процентной ставкой "Алматы жастары 3.0". За пять лет запланировано заселить новоселами 5 тысяч квартир. Кстати за ходом эффективной реализации и жилищной программы и всех остальных направленных на поддержку молодежи Алматы будет тщательно и строго следить наш МК "Jas Otan".

- В итоге меняется не только подход в решение молодежных проблем, но и сама молодежь меняется? Насколько активно она участвует в жизни страны?

- Молодежь стала активнее и это факт. Тому яркое подтверждения недавно прошедших внутрипартийных выборов в формате праймериз. 29 процентов – это молодежь до 35 лет! Молодежь реально хочет участвовать в жизни и становлении страны. При этом их интересует все, и вопросы экологии, и молодежной политики, и искоренение коррупции. Молодым казахстанцам не все равно, что будет с нашей страной в ближайшие 5-10 лет. Все этого говорит о том, что Казахстан идет эволюционным путем.

Но отмечу, что изменилась не только молодежь, кардинально меняется все общество, все мировое сообщество, вся наша страна в целом. Пандемия, не стабильность, экономический кризис, которые охватили мир, влияют, безусловно, и на Казахстан, на наши внутренние проблемы. Но я думаю, все изменения идут к лучшему. Уходит в прошлое формальность. Флеш-мобы, различные акции, куда по традиции загоняли для массовости студенческую молодежь, к счастью, это теперь история. Сейчас молодежь действительно другая, она самодостаточная. Она может за себя постоять, потребовать, спросить, она хочет свое время тратить с пользой. Думаю, мы движемся по направлению, когда главная цель не количество, а только качество и результат. Молодежь это видит, ценит, и стремиться быть, как говорится в тренде.

- Бытуют мнения, что "Jas Otan" - это организация, которая занимается только организованной молодежью, а как на самом деле?

- Возможно, так и было в первые годы становления организации. Сейчас этого нет. Мы ломаем эти стереотипы. Буквально недавно мы организовали и провели футбольный турнир, в котором принимала участие рабочая молодежь – работники станций технического обслуживания автомобилей, парикмахерских, рынков. И это был не просто полезный досуг для них. Это мероприятие, несмотря на соревновательный момент, объединило их. Мы получили множество отзывов от ребят, услышали благодарность. И вы знаете, что особенно важно они попросили сделать такие турниры регулярными. Это и есть работа с не организованной молодежью. Напомню и про проект, который был запущен в прошлом году, когда мы на крупных рынках открыли специальные консалтинговые центры, где наши активисты консультировали молодых людей об имеющихся государственных программах, о том, как в них принять участие. Рассказывали, как встать в очередь на жилье, какие есть возможности открыть свой бизнес. В связи с пандемией центры были переведены в онлайн формат, но работа продолжается. И надо признать это информационное просвещение действительно необходимо молодежи.

- Мади, чтобы вы пожелали своим сверстникам?

- Не сидеть, сложа руки, не ныть и не жаловаться на судьбу. В наших силах изменить и сделать лучше. Никто не придет извне и не поможет. Не время быть пассивными нытиками. Нужно быть активными. Не нужно бояться говорить о проблемах. Да, возможно нас не услышат в первый раз, но ведь всегда есть второй и третий шанс. Главное делать это конструктивно. То есть если говоришь о проблеме, то и решение предлагай.

Беседовала Оксана Лысенко, Алматы

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