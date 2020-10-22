Адвокат Ефремова попросил суд снизить ему наказание, чтобы он мог выйти из-под стражи
Второй адвокат Ефремова попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно.
Фото : ТАСС22 октября 2020, 18:48
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить актеру наказание до такого, которое позволит освободить его из-под стражи, передает zakon.kz.
В деле одни только смягчающие обстоятельства - это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся. Я прошу только одного - снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей", - сказал защитник в ходе прений сторон на заседании по апелляционной жалобе Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Второй адвокат Ефремова попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно.
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