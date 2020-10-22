Аким столицы: Сейчас очень важно не допустить повторения вспышки как при первой волне COVID

Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел – он бок о бок с нами - Кульгинов.

Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал нестабильной динамике заражения коронавирусом в городе и о том, как акимат подготовился ко второй волне, передает zakon.kz.

Введение дополнительных карантинных мер и ограничений зависит от того, в какой зоне находится город. Столица сейчас в зелёной зоне, но в последние дни намечается рост заболевания COVID-19. Если 19 октября было зафиксировано 13 случаев, то на 20 число уже 29, на 21 октября – 15 случаев. Динамика нестабильна, - написал он в своем аккаунте в instagram.

По его словам, сейчас очень важно не допустить повторения вспышки как при первой волне COVID-19, «когда мы один за другим разворачивали ковидные стационары, когда койки в палатах заполнялись в считанные часы. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как вирус никуда не ушел – он бок о бок с нами».

Врачи отмечают, что, если человек переболел, это не гарантирует ему иммунитета от вируса. Если в первый раз заболевший выиграл войну с коронавирусом, то это не значит, что он не находится в зоне риска. Ученые до сих пор выясняют губительные последствия коронавируса, - продолжил он.

Второе. Сейчас мы видим, что некоторые кафе, рестораны и другие объекты, нарушая карантин, создают условия для хаотичного распространения коронавируса. В связи с этим мы усилили проведение рейдов.

И третье, отметил аким: «Наши врачи стали опытнее и медучреждения более подготовлены, но надо ли вам экспериментировать на себе. В случае необходимости развёртывания коек, мы сможем развернуть не одну – тысячи мест, но одномоментно врачей на всех не хватит. Оборудованные стационары без медработников не вылечат пациентов. В такой опасной ситуации с COVID-19 нельзя играть с огнём, нельзя думать, что пронесет – не подвергайте себя и близких заражению коронавирусом. Наиболее уязвимо старшее поколение – мы должны их беречь».

По его данным, для борьбы с инфекцией укомплектовали медучреждения необходимым оборудованием, лекарствами, средствами защиты. За последние недели дополнительно закупили свыше 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (с ранее закупленными количество аппаратов ИВЛ составляет 434), 2 аппарата компьютерной томографии (всего в городе 19 КТ), 7 цифровых рентгенографических систем, которые также позволяют видеть процент поражения легких (всего 63). Ранее в медучреждения поставили кислородные концентраторы, флоуметры и т.д.

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