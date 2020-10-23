Казахстанских полицейских будут обучать коммуникативным навыкам

Это своеобразная настольная книга участкового, включающая в себя пошаговый алгоритм действия в различных служебных ситуациях.

Коммуникативным навыкам будут обучать полицейских совместно с ОБСЕ, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с руководителем Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане, Послом Дьердь Сабо.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере реформирования органов внутренних дел. В настоящее время при поддержке ОБСЕ в Карагандинской области реализуется “пилотный” проект по сервисному подходу в обеспечении общественной безопасности.

В учебные программы ведомственных организаций образования включено изучение разработанного при поддержке ОБСЕ Руководства для работы участковых инспекторов полиции.

Это своеобразная настольная книга участкового, включающая в себя пошаговый алгоритм действия в различных служебных ситуациях. Министром выражена благодарность Офису Программ ОБСЕ за активное содействие в изучении передового опыта в организации деятельности полиции стран Европы, а также предоставление международных экспертов, обладающих значительным опытом в сфере реформирования полиции зарубежных стран.

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