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"Обнималы": карманников сравнили с гей-парами на плакатах в Уральске

Скорее всего, при создании этого плаката даже не знали, что это за флаг и просто взяли иллюстративную картинку из интернета.

Фото : qumash_kz23 октября 2020, 11:52

В одном из автобусов в Уральске повесили плакат, предупреждающий о карманниках. Примечательно, что в качестве наглядного образца там изображена гей-пара, передает zakon.kz.

Фото плаката появилось в телеграм-канале Qumash.

В салоне 22-го маршрута висит стенд с советами, как защититься от карманников в автобусе. Один из пунктов называется "Обнималы". Ниже дается описание: "Преступник может обнять жертву в транспорте, объяснив это тем, что его толкнули, и украсть кошОлек". На плакате их изобразили весьма интересно: два мужика стоят в обнимку на фоне ЛГБТ-флага, - сказано в описании к фото.

В акимате сайту "УН" объяснили, что плакаты с советами, как защититься от карманников, развешали в автобусах по инициативе полиции.

В ДП ЗКО, в свою очередь, сообщили следующее:

Мы распечатали эти памятки очень давно, сейчас даже уже нет информации о тех людях, кто их распечатал. Скорее всего, при создании этого плаката даже не знали, что это за флаг и просто взяли иллюстративную картинку из интернета, так как нет страны под таким флагом, и нет официального документа, что этот флаг является флагом ЛГБТ-сообщества.


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