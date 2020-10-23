В Кыргызстане "потеряли" экс-премьера Исакова, который должен был вернуться в тюрьму

Он был осужден к 18 годам лишения свободы.

Экс-премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, осужденный на 18 лет, не вернулся в тюрьму. В Сети ходят слухи, что он попросил убежище во Франции, но официальные органы пока не подтверждают эту информацию, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан пишет, что в стране не могут найти бывшего премьер-министра Сапара Исакова, которого освободили из тюрьмы в ночь на 6 октября. 13 октября у экс-премьера истек срок предоставленного отпуска, но он до сих пор не вернулся в колонию №27 в селе Молдовановка, где отбывал наказание.

В Сети ходят слухи, что Исаков находится во Франции и попросил там политическое убежище. Но власти Кыргызстана сообщают, что он не выезжал из страны.

Я не обладаю информацией, где находятся бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов и бывший премьер-министр Сапар Исаков. Уполномоченные госорганы объявили розыск, их местоположение выясняется. Просил ли Исаков политическое убежище где-либо... У нас нет данных о пересечении им границы, — сказал вице-премьер Максат Мамытканов.

После появления слухов о том, что Исаков находится во Франции, представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева рассказала, что о местонахождении бывшего премьера не знают ни его соратники, ни его родственники.

Мы не знаем, где находятся Сапар Исаков и Албек Ибраимов. Близкие и соратники Сапара Джумакадыровича беспокоятся за его безопасность. У него не было с собой никаких личных документов. А информация о том, что он попросил убежища во Франции, может быть фейковой. В последний раз я с ним виделась 10 октября, - сказала она.

Сапара Исакова в июне этого года приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой срок он получил за коррупцию при реконструкции Исторического музея, ипподрома в Чолпон-Ате, а также реконструкции Бишкекской ТЭЦ.

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