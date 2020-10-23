Дата ближайшего боя Геннадия Головкина снова изменена

Ранее сообщалось, что Головкин проведет бой с Шереметой 21 ноября.

Казахстанский боксер, чемпион мира IBF в среднем весе Геннадий Головкин не выйдет на ринг 21 ноября. Об этом можно судить после высказываний тренера его соперника в ближайшем бою, обязательного претендента из Польши Камиля Шереметы Дмитрия Ляпина, передает zakon.kz.

В интервью Przegląd Sportowy Дмитрий Ляпин рассказывал о подготовке боксеров, тренирующихся под его руководством. В частности, речь шла о предстоящем бое Кшиштофа Гловацки и Лоуренса Околома. дата которого не определена.

Как и насчет дуэли Камила Шереметы и Геннадия Головкина, пока неизвестно. 21 ноября точно не будет. Должны подождать. Однако сделаю все, чтобы ребята были как следует подготовлены. Они обязательно расскажут о ситуации, но я постараюсь. Я понимаю, насколько важны для них эти бои, - сказал Дмитрий Ляпин.

Ранее сообщалось, что Головкин проведет бой с Шереметой 21 ноября, однако, официального подтверждения этой информации не было.

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