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Случайная ошибка обогатила мужчину на миллионы

Мужчина купил два одинаковых лотерейных билета.

Фото : Western Canada Lottery Corp23 октября 2020, 16:19

Случайная покупка жителем Канады двух одинаковых лотерейных билетов на один и тот же розыгрыш привела к выигрышу 3,8 млн долларов, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Счастливый случай произошел 16 сентября с мужчиной по имени Эндрю Берк из провинции Альберта.

Мужчина заехал на заправку и на сдачу решил приобрести два лотерейных билета.

По возвращению домой он обнаружил, что совершил небольшую ошибку. Мужчина хотел купить два билета с разными комбинациями, однако их номера полностью совпали.

Он не расстроился и стал ждать розыгрыша, который удивил его. Оказалось, что именно эта числовая последовательность стала победной, из-за чего два билета выиграли джекпот.

По правилам розыгрыша, денежный приз делится между счастливчиками, однако в этом случаев все прошло проще. Эндрю получил два сертификата по 2,5 миллиона канадских долларов, а это чуть более 3,8 миллионов долларов США.


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