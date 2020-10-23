Коммунистическая партия Казахстана опубликовала специальное заявление
Коммунистическая Народная партия Казахстана заявляет об участии в предстоящих очередных выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.
23 октября в г. Нур-Султан состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Казахстана в ходе которого было принято решение об участии в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов 10 января 2021 года. Был созван Внеочередной Съезд и принято специальное Заявление партии, передает zakon.kz.
Заявление
Коммунистической Народной партии Казахстана
об участии в очередных выборах в Мажилис Парламента РК
10 января 2021 года
По итогам состоявшегося сегодня Политбюро, Коммунистическая Народная партия Казахстана заявляет об участии в предстоящих очередных выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.
11 ноября 2020 года Коммунистическая Народная партия Казахстана соберет заседание высшего партийного органа – Съезда для принятия окончательного решения, утверждения партийного списка и предвыборной платформы.
Члены партии и наша фракция в Мажилисе инициировали обсуждение ряда актуальных социальных вопросов, а также внесли весомый вклад в принятие важных законов, направленных на повышение благополучия казахстанцев и развитие социальной сферы в целом.
Мы намерены увеличить представленность членов КНПК в Парламенте и маслихатах, где продолжить эффективную законодательную работу, а также повышение уровня работы местных представительных органов.
Для этого разрабатывается предвыборная программа, предусматривающая предложения по решению многих актуальных вопросов государства и запросов граждан.
Одним из наших приоритетов также станет выдвижение компетентных кандидатов в депутаты, в том числе женщин и молодежи. Это позволит значительно расширить целевую аудиторию и диапазон решаемых вопросов.
Уверены, что на фоне финансового кризиса, пандемии, социальной и политической нестабильности в мире, народ Казахстана сделает правильный выбор.
г. Нур-Султан
23 октября 2020 г.
Центральный комитет КНПК
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