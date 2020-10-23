В Атырауской поликлинике робот начал измерять температуру на входе

В дальнейшем планируется установить роботизированные устройства для измерения температуры тела в других медицинских учреждениях.

Посетителей поликлиники №4 города Атырау встречает уже не медицинский работник, а роботизированное устройство, измеряющее температуру тела, а также предупреждающее о неправильном ношении медицинских масок, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Впервые по стране роботизированное устройство для измерения температуры тела запущено в пилотном режиме в Атырауской области. Устройство имеет множество преимуществ, а именно медицинские работники экономят свое время, и что немаловажно, сохраняют обязательную социальную дистанцию при общении с пациентами. Персонал поликлиники теперь следит только за монитором, результаты которого обрабатывает робот. Ведь «умная» техника сразу обнаруживает пациента, пришедшего в здание с температурой. Выделяет изображение этого человека на мониторе красным цветом. А если он входит без маски, он обводит его изображение желтым цветом и бьет тревогу. Предупреждает об этом вслух, - сказала главный врач Атырауской городской поликлиники №4 Меруерт Утегалиева.

В дальнейшем планируется установить роботизированные устройства для измерения температуры тела, разработанные совместно компаниями "СИК вижн" и "Билайн", в других медицинских учреждениях региона.

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