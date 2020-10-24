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Еще 165 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ зафиксированы в РК

За прошедшие сутки было зарегистрировано 2 случая с летальным исходом.

Фото : zakon.kz.24 октября 2020, 09:01

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 24 октября 2020 г., сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 869 человека, среди которых 211 детей. В стационарах находится – 2 317 пациент, на амбулаторном уровне – 552. 124 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 24 октября 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 165 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 52 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 36 732, случаев с летальным исходом - 393, всего выздоровели – 28 442 человека.


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