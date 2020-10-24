Первый сервисный акимат на селе презентовали в Тайыншинском районе СКО

"Открытый акимат" будет работать и в формате общественной приемной.

С рабочим визитом в Северо-Казахстанскую область прибыл председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает zakon.kz.

Первый объект, который посетил глава ведомства – фронт-офис "Открытый акимат" в селе Келлеровка.

Открытие центра стало значимым событием для жителей села.

Во фронт-офисе начнут свою работу специалисты аппарата акима Келлеровского сельского округа, сектор приема обращений граждан и ветеринарный врач сельского округа. Оформлена зона самообслуживания, а на экране ТВ транслируются социальные ролики.

Для села я считаю, созданы хорошие условия, позволяющие жителям удобно получать необходимые госуслуги. Надо дальше совершенствовать начатую работу. Переняв опыт ЦОНов, следует установить банкоматы и терминалы для оплаты. Немаловажно обучать население цифровой грамотности, – сказал Алик Шпекбаев.

Особое внимание Председатель Агентства уделил важности автоматизации госуслуг. Как отметил Глава антикора, необходимо добиваться 100% оказания госуслуг в электронном формате, что соответствует поручению Президента и международным стандартам. По развитию электронного правительства среди стран ООН Казахстан сегодня на 28 месте среди 194 государств, что свидетельствует о быстром темпе развития цифровизации в республике.

"Открытый акимат" будет работать и в формате общественной приемной. Для решения вопросов граждане могут обратиться лично к акиму, его кабинет "open space" теперь расположен на первом этаже.

Мы делаем так, чтобы людям было удобно в одном месте получать консультации и услуги, не тратя много времени. Если раньше на это условно уходило 10-15 дней, то сейчас за 2–3 дня можно оперативно решать вопросы, не выезжая из поселка, – сказал аким области Кумар Аксакалов.

Позитивно оценили новый формат работы не только специалисты сельского акимата, но и местные жители.

Старожилы села отметили, что теперь им не нужно искать автомобиль, "выбирать" погоду для поездки в райцентр, преодолевая десятки километров с целью получения услуги, а иногда и просто консультации. К слову, село Келлеровка является бывшим райцентром.

В программе председателя Агентства также открытие сервисного центра "AGROKÓMEK" в городе Петропавловске.

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