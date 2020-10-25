255 казахстанцев без ПЦР на COVID-19 отправили на карантин
Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси.
Фото : zakon.kz.25 октября 2020, 11:22
После полуночи 25 октября т.г. прибыло 11 международных авиарейсов, сообщает zakon.kz.
Всего прибыли 1483 пассажиров, из них со справками - 1228, без справок - 255 граждан Казахстана.
в Нур-Султан 4 рейса 434 пассажира, со справками - 350, без справок - 84;
в г. Алматы - 6 рейсов, 939 пассажиров, со справками - 778, без справок - 161;
в г. Шымкент - 1 рейс 110 пассажиров, со справками - 100, без справок - 10.
Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, ОАЭ, Украины и Беларуси.
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