Алматинские кафе продолжают проводить тои во время карантина

В Алматы по 11 объектам материалы о нарушении ограничительных мер будут переданы для принятия административных мер по приостановлению работы.

Мониторинговые группы Алматы продолжают контролировать соблюдение ограничительных мер на в городе, сообщает zakon.kz.

За 24 октября мониторинговыми группами проведено 59 проверочных мероприятий по соблюдению ограничительных мер. С нарушениями выявлено 11 объектов, по выявленным нарушениям материалы будут переданы для принятия административных мер в отношении юридических лиц. По данным объектам будут приняты административные меры согласно статье 425 ч. 1 КоАП РК в размере 230 МРП. В случае повторных случаев будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности в судебном порядке.

В Алатауском районе были выявлены объекты общепита, в которых проводились торжественные мероприятия с массовым скоплением людей:

1) ресторан "AINABAI HALL" мкр. Зердели, 2а — кудалык на 50 чел.;

2) ресторан "Томирис" мкр. Коккайнар, ул. Жангельдина, 2 — свадьба на 40 чел.;

3) ресторан "Бодрум" ул. Алмерек Абыз, 2 — свадьба на 70 чел.;

4) ИП "Зере" мкр. Нуркент, 5/22 — отсутствуют санитайзеры, продавец находилась без защитной маски;

5) ТОО "Happy event" мкр. Нуркент, 5/22 — продавцы находились на рабочем месте без защитной маски, отсутствуют дезинфицирующие коврики, отсутствуют санитайзеры для обработки рук;

6) ИП "Алтын Ару", магазин сладостей мкр. Нуркент, 5/26 — продавец находилась на рабочем месте без защитной маски и перчаток, отсутствуют дезинфицирующие коврики и санитайзеры, не проводится термометрия сотрудников с внесением данных в журнал;

7) ИП "Агибаева", продовольственный магазин мкр. Нуркент, 5/26 — отсутствуют санитайзеры.

Наурызбайский район: зал торжеств "Ильхан" мкр. Калкаман-2, ул. Айтей батыра, 88 — свадьба на 100 человек.

Алмалинский район: были выявлены объекты, нарушавшие режим работы (работа после 23.00, реализация кальяна и объекты, на деятельность которых введен запрет согласно ПГГСВ):

1) лаунж-бар "Мята" — работа после 23.00, реализация кальяна;

2) караоке "Гранд опера" — временный запрет деятельности;

3) кафе "Finik" — работа после 23.00, реализация кальяна.

В Алматы по 11 объектам материалы о нарушении ограничительных мер будут переданы для принятия административных мер по приостановлению работы.

Следует отметить, что мониторинговыми группами в составе местной полицейской службы и государственно-правового отдела также проводится информационное оповещение горожан по соблюдению карантинных мер, социальной дистанции и масочного режима, а также режима работы разрешенных торговых объектов. Информационное оповещение проводится по магистральным улицам, во дворах и в местах массового отдыха горожан.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач города Ж. Бекшин одной из ключевых причин роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Алматы назвал продолжающиеся нарушения со стороны населения — организацию и проведение массовых мероприятий. Подобные нарушения явились причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях.

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