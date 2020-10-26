В ЕС осудили оскорбления со стороны Турции в адрес президента Франции

Ранее президент Турции заявил, что его французский коллега "нуждается в лечении психических расстройств".

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в воскресенье, что Турция вместо позитивных действий предпочитает идти на провокации, в частности в ситуации в Восточном Средиземноморье и конфликте с Францией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Вместо позитивной повестки Турция выбирает провокации, односторонние действия в Средиземноморье, а теперь - оскорбления. Это неприемлемо, - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Мишель также призвал проявить уважение к странам Европы.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что его французский коллега Эмманюэль Макрон "нуждается в лечении психических расстройств". Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания политика в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций".

Эрдоган выразил мнение, что французский президент демонстрирует "неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию". Он также назвал "проявлением исламофобии" обыски в мечетях в Берлине и призвал "помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции". По версии Эрдогана, "подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень".

Ухудшение отношений Франции и Турции произошло на фоне обострения ситуации в Восточном Средиземноморье. Париж обвиняет турецкую сторону в нарушении эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию, а также в переброске туда боевиков из Сирии. Так, в июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, и взял его на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения.

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