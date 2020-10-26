Теннисный турнир серии ATP 250 Astana Open стартовал в Нур-Султане

Финал турнира в Национальном теннисном центре состоится 1 ноября.

В Нур-Султане начался престижный турнир ATP 250 Astana Оpen. За титул победителя и рейтинговые очки в столице Казахстана борются профессиональные теннисисты из первой сотни мирового рейтинга, сообщает zakon.kz.

Накануне состоялась жеребьевка, прошли игры квалификации, сформировалась сетка из 32 участников, первый раунд начнется сегодня на кортах Национального теннисного центра.

В турнире принимают участие казахстанских теннисисты: шестой сеяный Александр Бублик, член казахстанской сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Михаил Кукушкин, а также получившие уайлд-кард от организаторов Дмитрий Попко и Тимофей Скатов.

Среди участников Astana Оpen: Бенуа Пэр (27-я ракета мира), Миомир Кецманович (39), Адриан Маннарино (41), Джон Миллман (44), Теннис Сандгрен (48), Фернандо Вердаско, Френсис Тиафо и другие теннисисты.

Astana open официально стартовал. Этому дню предшествовала серьезная организационная работа. Мы шли к проведению турнира ATP в нашей стране несколько лет. Надеемся, неделя тенниса подарит всем любителям этой игры яркие впечатления, игрокам даст возможность улучшить свои позиции в мировом рейтинге, а турниру – получить постоянную казахстанскую прописку, - отметил вице – президент Федерации тенниса Казахстана, Юрий Польский.

26 октября игры стартуют в 12.00 по времени Нур-Султана. Казахстанец Дмитрий Попко выйдет на корт не раньше 15.00, за выход во второй раунд он поборется с румынским теннисистом Раду Алботом.

Финал турнира в Национальном теннисном центре состоится 1 ноября. Общий призовой фонд турнира –275 тысяч долларов.

На матчах соблюдаются строгие меры безопасности. Все игры проходят без зрителей на трибунах. Трансляции матчей в прямом эфире показывает телеканал QAZSPORT. Зарубежное вещание будет идти через канал Eurosport.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 "Astana Open» присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!