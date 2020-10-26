Роналду нарушил карантин

Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы сократить время пребывания на карантине с 14 до 10 дней.

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду нарушил медицинский протокол по противодействию коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

35-летний португалец 13 октября сдал первый тест на коронавирус, который дал положительный результат. Несмотря на запрет, Роналду вернулся из Португалии в Италию, чтобы сократить время пребывания на карантине с 14 до 10 дней.

Прибыв в Италию, Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование, - приводит Газета.Ru слова министра спорта Италии Винченцо Спадафоры.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A. Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии.

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