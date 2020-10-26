Чилийцы отпраздновали изменение конституции Пиночета

Нынешняя конституция была разработана в 1980 году после референдума при генерале Пиночете.

Чилийцы подавляющим большинством проголосовали за переписывание конституции, которая восходит к диктатуре генерала Аугусто Пиночета, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

78% жителей страны проголосовали "за" на референдуме, который был созван после массовых протестов. Президент Себастьян Пиньера признал этот результат и оценил мирный ход голосования.

Тысячи людей начали праздновать в Сантьяго и других городах еще до того, как результат стал ясен.

Год назад в Чили начался массовый антиправительственный протест. Одной из ключевых требований демонстрантов была необходимость новой конституции, способной устранить неравенство в обществе.

До сих пор конституция разделяла нас. С сегодняшнего дня мы все должны работать вместе, чтобы новая конституция стала великой основой единства, стабильности и будущего, - сказал президент Чили.

На референдуме жителями страны было вынесено два вопроса - хотят ли они новый главный документ страны, и кто его будет разрабатывать. Подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция была разработана на съезде, полностью состоящем из избранных граждан. Конституционный конвент в составе 155 членов теперь должен быть избран к апрелю 2022 года. После этого на согласование проекта текста конституции будет отведен год. Затем его вынесут на новое публичное голосование.

Нынешняя конституция была разработана в 1980 году после референдума при генерале Пиночете, чье 17-летнее военное правление характеризовалось репрессиями, пытками и исчезновениями. Референдум был запланирован на апрель, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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