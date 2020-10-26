Зима близко. Как казахстанские трассы подготовили к холодам

Работа по подготовке началась еще в июле. Дополнительная техника закуплена, реагенты для посыпки подготовлены.

В некоторых регионах Казахстана уже выпал первый снег, а это значит, что у дорожников начинается самое "жаркое" и ответственное время. Дороги по плану уже должны быть подготовлены к предстоящим неприятным сюрпризам погоды.

Журналист редакции zakon.kz побеседовал с экспертом управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Дарханом Серікұлы и выяснил, в каком состоянии республиканские дороги "встречают" предстоящую зиму.

-Когда в Казахстане началась подготовка дорог к осенне-зимнему периоду?

-К зимнему периоду подготовка дорог начинается летом. В этом году с 1 июля начали подготовку комплексных баз, ремонт зимней техники и заготовку материалов. На сегодняшний день эти мероприятия ведутся полным ходом. В южных регионах, конечно, требуется меньшее количество техники и материалов, но этот план мероприятий не разделен по областям и регионам, а начинается в одно время.

-Сколько техники ежегодно выделяется на подготовку дорог к осенне-зимнему периоду? Хватит ли техники в этом году?

-У нас есть единый оператор - ТОО "Казахавтодор", у которого имеется своя снегоуборочная техника. Ежегодно порядка 1 200 единиц техники задействуют, а в случае необходимости ее берут в аренду в разных регионах. К примеру, если в Павлодарской области экстремальные погодные условия, то мы можем технику передислоцировать с других регионов, чтобы закрыть эту потребность.

В прошлом году технику выделили из резерва правительства. Но и зима в 2019 году была сложной, много участков закрывали. В этом году мы ожидаем зиму теплее.

-Расскажите про технологию содержания дорог?

-С 1 июля начинается заготовка противогололедных материалов. В основном мы используем песок и соль. Дороги посыпают как вручную, так и с помощью спецтехники. Это традиционное содержание, в зависимости от региона и погодных условий. К примеру, в северных регионах план по заготовке песка и соли - 10 тыс. тонн, а в южных - 2 тыс. тонн. При этом никакие химические вещества не используем.

-Сколько средств выделили из бюджета на закуп песка, соли и ремонт техники в этом году?

-У нас есть ежегодная нормативная потребность. Единый оператор ТОО "Казахавтодор" содержит порядка 20 тыс. км республиканских дорог, остальные платные, еще есть участки реконструкции, где содержанием занимается сама организация, осуществляющая ремонтные работы. Определенной суммы нет. По нормативной потребности на 24,8 тыс. км дорог необходимо около 54 млрд тенге. Но иногда даже и половина этой суммы не выделяется. Поэтому мы поэтапно переходим к введению платных дорог. В настоящее 682 км республиканских дорог находятся на самосодержании, из республиканского бюджета туда деньги не выделяются. Деньги с платных дорог как раз и идут на их содержание. В скором времени еще около 11 тыс. км будут переведены на платность, что в разы уменьшит финансирование.

-Назовите самые снегозаносимые участки республиканских дорог в Казахстане?

-Из общей сети дорог (24 800 км) - более 3 тыс. км являются снегозаносимыми. В основном это северные и восточные регионы. Если отметить, то это Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

-В прошлом году была очень суровая зима, много аварий и заторов произошло на трассах. Что вы предприняли в этом году для того, чтобы не повторилась ситуация 2019 года?

-Такая ситуация сложилась в прошлом году из-за суровых погодных условий, как вы уже сказали. Но в этом году, как я ранее отметил, ожидается более благоприятная зима. Мы принимаем меры по пассивному снегозадержанию, увеличили количество спецтехники. Подрядной организацией "Казахавтодор" закуплено еще 269 единиц техники. Из них 127 единиц для зимнего содержания, а остальная часть для патрулирования дорог.

-Почему большинство дорог приходят в негодность после зимы? Сколько республиканских дорог в процентном соотношении находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а сколько требуют капитального ремонта?

-Действительно есть такие проблемы, все зависит от климатических условий. В этих целях комитетом проводятся работы по комплексно-целевой программе. В первую очередь, заливка трещин, ямочный ремонт, разметка проезжей части, установка знаков. Эти работы проводятся именно после зимы, в весенний период, для обеспечения безопасности и бесперебойного движения транспортных средств.

На сегодняшний день 88% дорог республиканской сети находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Оставшиеся 12% или это 3 тыс. км дорог в неудовлетворительном состоянии. До 2025 года у нас планируется довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%. В этих целях ежегодно производятся ремонтные работы. Ремонтируются не только те участки дорог, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, но и остальные. То есть на порядка 1,5 тыс. км дорог производят средний и капитальный ремонт.

-Насколько вы оцениваете работу казахстанских дорожников? Готовы ли республиканские дороги к зиме?

-В целом, мы готовы. Сейчас у нас идет совместная работа с "Казгидромет". Мы отслеживаем всю ситуацию по климатическим условиям. Первый снег уже пошел. На участках, где прогнозируют снег, будут закрепляться дорожная техника, люди. Будем проводить очистку согласно нормам.

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