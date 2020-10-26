Антикоррупционщики ВКО возместили государству более миллиарда тенге

Также защищены права 13 предпринимателей.

Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы, сообщает zakon.kz.

Руководитель департамента по региону Ерлан Жалмагамбет рассказал о деятельности ведомства и итогах работы за 9 месяцев текущего года.

Стоит отметить, что в рамках проекта интерактивная карта открытых бюджетов на сегодняшний день во всех госорганизациях опубликованы бюджеты на сумму 811 млрд тенге.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила порядка 1 млрд тенге.

В текущем году Антикоррупционной службой области зарегистрировано 165 преступлений, из них 86% коррупционные, в которых изобличено 87 лиц. А также в сравнении с прошлым годом, возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений от 108 до 129. Основную массу преступлений составляют факты взяточничества, хищений и злоупотребления должностными полномочиями. Одной из задач службы является выявление системных фактов коррупции с установлением всей преступной цепочки от исполнителя до организатора, таких фактов пресечено 8 с изобличением 8 лиц. Касательно незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса, выявлено 11 фактов, к ответственности привлечено 9 лиц. Защищены права 13 предпринимателей, - отметил Ерлан Жалмагамбет.

Сумма возмещения ущерба достигла — 1,3 млрд тенге и уже значительно превысила годовые показатели прошлых лет.

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