Горячие новости
Читайте также

Антикоррупционщики ВКО возместили государству более миллиарда тенге

Также защищены права 13 предпринимателей.

Фото : пресс-служба26 октября 2020, 16:20

Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги работы, сообщает zakon.kz.

Руководитель департамента по региону Ерлан Жалмагамбет рассказал о деятельности ведомства и итогах работы за 9 месяцев текущего года.

Стоит отметить, что в рамках проекта интерактивная карта открытых бюджетов на сегодняшний день во всех госорганизациях опубликованы бюджеты на сумму 811 млрд тенге.

С начала года благодаря отслеживанию закупок в "Едином окне закупок" экономия бюджетов госорганов составила порядка 1 млрд тенге.

В текущем году Антикоррупционной службой области зарегистрировано 165 преступлений, из них 86% коррупционные, в которых изобличено 87 лиц. А также в сравнении с прошлым годом, возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений от 108 до 129. Основную массу преступлений составляют факты взяточничества, хищений и злоупотребления должностными полномочиями. Одной из задач службы является выявление системных фактов коррупции с установлением всей преступной цепочки от исполнителя до организатора, таких фактов пресечено 8 с изобличением 8 лиц. Касательно незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса, выявлено 11 фактов, к ответственности привлечено 9 лиц. Защищены права 13 предпринимателей, - отметил Ерлан Жалмагамбет.

Сумма возмещения ущерба достигла — 1,3 млрд тенге и уже значительно превысила годовые показатели прошлых лет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты