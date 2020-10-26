Бывший президент Кыргызстана Атамбаев объявил голодовку

Об этом сообщил его адвокат.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который отбывает наказание в СИЗО ГКНБ, объявил голодовку из-за того, что его хотят перевести в другое СИЗО, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Алмазбек Атамбаев объявил голодовку из-за перевода в СИЗО-1. До этого он год содержался в СИЗО ГКНБ.

Мы просили перевести его в колонию №47, чтобы ему оказались медицинские услуги. Но его почему-то перевели в СИЗО-1. Причем поместили в подвальное помещение, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. Там не работает канализация, двери в камеру открыты, лишь недавно подали отопление. Из-за условий содержания сегодня Алмаз Шаршенович объявил голодовку, — сказал адвокат экс-президента Сергей Слесарев.

Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК КР. В июне этого года его приговорили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества за незаконное освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября, а затем снова задержан.

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