Токаев дал ряд поручений Махамбету Досмухамбетову

Президенту доложили о работе по созданию новых рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости, обеспечению роста промышленности и привлечению инвестиций.

Глава государства принял акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, сообщает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Атырауской области за 9 месяцев текущего года, передает Акорда.

Президенту доложили о работе по созданию новых рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости, обеспечению роста промышленности и привлечению инвестиций.

В завершение встречи Глава государства дал акиму области ряд поручений, в том числе связанных с повышением благосостояния населения и решением экологических вопросов. Касым-Жомарт Токаев также поручил взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в регионе.

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