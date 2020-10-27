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Канье Уэст заявил, что станет президентом США в 2024 году

Он участвовал в нынешних выборах президента в качестве независимого кандидата.

Фото : iz.ru27 октября 2020, 10:20

Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Об этом он заявил на шоу Джо Рогана, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Исполнитель признался, что он не собирается "свергнуть" Трампа или Байдена.

Я здесь только для того, чтобы выразить, почему Бог призвал меня занять эту позицию. Я великий лидер, потому что умею слушать и сопереживать. Я действительно верю в мир во всем мире, - сказал Уэст.

Он уверен, что выиграет на выборах в 2024 году.

Канье Уэст заявил о своих планах выдвинуться кандидатом на пост президента США в начале июля. В середине июля он подал заявку на регистрацию кандидатом в Федеральную избирательную комиссию США. 20 июля прошла его первая встреча в рамках предвыборной кампании в штате Южная Каролина.


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