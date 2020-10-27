Дорожная карта занятости помогает многим казахстанцам сохранить работу - Мамин

В рамках Дорожной карты занятости строится 6600 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Дорожной карты занятости, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Б.Нурымбетов, акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов и Кызылординской области — Г. Абдыкаликова.

Реализация принятых антикризисных мер в этом году помогла сохранить продуктивную занятость населения. Дорожная карта занятости помогает многим казахстанцам получить и сохранить работу и доход, имеет существенный социально-экономический эффект, — сказал Мамин.

В рамках Дорожной карты занятости строится 6600 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. После завершения проектов в смежных отраслях будет создано порядка 100 тыс. рабочих мест. Порядка 90% товаров, работ и услуг, необходимых для реализации проектов Дорожной карты, приобретены у отечественных производителей. Около 19 тыс. субъектов бизнеса получили заказы на 488 млрд тг, сохранено по меньшей мере 114 тыс. рабочих мест. Премьер-Министр отметил хорошую динамику реализации мер поддержки занятости в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях, городах Нур-Султан и Шымкент. Глава Правительства поручил акиматам активизировать работу по достижению плановых показателей Дорожной карты.

Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами дано поручение до конца текущего года актуализировать Дорожную карту занятости на следующий год с акцентом на создание постоянных рабочих мест.

При этом с учетом завершения многих проектов, отмечена необходимость обеспечения мерами содействия занятости высвобождаемых участников программы. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено до конца текущего года провести актуализацию индикаторов всех госпрограмм по созданию рабочих мест, внедрить соответствующую систему статистического учета, а также разработать и утвердить Региональные карты создания рабочих мест.

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