Гонщик Формулы-1 обидел монголов: как отреагировали в стране

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен во время пятничной свободной практики Гран-при Португалии Формулы-1 назвал Лэнса Стролла из "Рейсинг Пойнт" "монголом". Это вызвало бурю негодования в Монголии, где высказывание посчитали расистским, передает zakon.kz.

Недопонимание возникло из-за трудностей перевода. Слово "монгол" в английском языке употребляется как синоним для обозначения людей с синдромом Дауна. Именно в таком контексте Макс выразил свои эмоции по отношению к Лэнсу, когда тот подрезал его на трассе, из-за чего произошло столкновение болидов.

Однако, в Монголии посчитали, что это высказывание задевает их страну. Официальный посланник по культуре Монголии Унро Янчив в своем Twitter получила сообщение от пользователей с предложением подать официальную жалобу в FIA и правительство Нидерландов - пожаловаться на клевету Макса на ее страну и его расистский язык.

Might as well if they issue no apology. Using Mongol in an offensive context in this century is a big problem @F1 @redbullracing ! All sponsors of this sport should take note and educate the race community: @Max33Verstappen is supposed to be a role model for the massive fan base!