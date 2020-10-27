Гонщик Формулы-1 обидел монголов: как отреагировали в стране

Все проблемы из-за трудностей перевода.

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен во время пятничной свободной практики Гран-при Португалии Формулы-1 назвал Лэнса Стролла из "Рейсинг Пойнт" "монголом". Это вызвало бурю негодования в Монголии, где высказывание посчитали расистским, передает zakon.kz.

Недопонимание возникло из-за трудностей перевода. Слово "монгол" в английском языке употребляется как синоним для обозначения людей с синдромом Дауна. Именно в таком контексте Макс выразил свои эмоции по отношению к Лэнсу, когда тот подрезал его на трассе, из-за чего произошло столкновение болидов.

Verstappen uncensored team radio



"What a Retard'

'What a mongol' pic.twitter.com/Fh3nfvBWF1 — NINETY TWO wins on their heads ???? (@SinSinner44) October 23, 2020

Однако, в Монголии посчитали, что это высказывание задевает их страну. Официальный посланник по культуре Монголии Унро Янчив в своем Twitter получила сообщение от пользователей с предложением подать официальную жалобу в FIA и правительство Нидерландов - пожаловаться на клевету Макса на ее страну и его расистский язык.

Может быть, если они не принесут извинений. Использование слова "монгол" в таком контексте в 21 веке - большая проблема. Все спонсоры этого вида спорта должны принять к сведению и обучить гоночное сообщество, Макс Ферстаппен должен стать образцом для подражания для огромной фан-базы, - написала Янчив.

Might as well if they issue no apology. Using Mongol in an offensive context in this century is a big problem @F1 @redbullracing ! All sponsors of this sport should take note and educate the race community: @Max33Verstappen is supposed to be a role model for the massive fan base! — Unro Janchiv (@CulturalEnvoyMN) October 25, 2020

Однако, гонщик из Нидерландов, похоже, не собирается приносить извинения. Когда его спросили по окончании свободной практики Ферстаппена спросили, не думает ли он, что его слова могли обидеть определенную группу людей, он ответил, что это не его проблемы.

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