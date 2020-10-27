В России начали производство вакцины от коронавируса центра "Вектор"

Определенные объемы вакцины до конца года уже будут произведены.

Производство вакцины против коронавируса "Эпиваккорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", началось, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Производство вакцины начато на "Векторе", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что определенные объемы вакцины до конца года уже будут произведены.

Заместитель гендиректора по научной работе центра Елена Гаврилова рассказала, что при разработке вакцины были использованы шесть из 10 существующих в мире технологических платформ.

Гаврилова уточнила, что речь идет о вирусной векторной вакцине на основе гриппа, кори, а также синтетических вакцинах. Она рассказала, что также в центре пробовали работать с инактивированной вакциной.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября.

Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев.

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