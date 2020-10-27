Выборы депутатов: новый вид голосования появился для казахстанцев

В 2018 году внесены изменения в части формирования списков избирателей.

Появился новый вид регистрации для выборов в мажилис и маслихаты, сообщил на заседании замглавы ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент zakon.kz.



В 2018 году внесены изменения в части формирования списков избирателей. Коснулись они установления единого источника формирования списков избирателей, в качестве которой определена государственная база данных физических лиц. За период прошедший с прошлых выборов 2016 года, когда мы избирали депутатов мажилиса и маслихатов. Появился новый вид регистрации – регистрация по месту временного пребывания, — сообщил Петров.

По его словам, переход к формированию списков на основе государственной базы данных "Физические лица" исключил старую практику подворовых обходов, а также унифицировал подходы.

При этом, как уточнил член ЦИК, на момент объявления выборов имеется основа списков избирателей, в которую теперь необходимо внести точечные корректировки, связанные с учетом граждан согласно поданных ими заявлений.

Особо хочу подчеркнуть, что ответственность за достоверность списков избирателей несут должностные лица местных исполнительных органов. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке, образованный по месту жительства граждан, является факт его регистрации по месту жительства на территории данного избирательного участка. Под местом жительства понимается место постоянной регистрации. Конституционный закон о выборах устанавливает, что гражданин может быть включен в список только один раз – каждый гражданин только в один список избирателей. Поэтому, граждане, имеющие временную регистрацию, могут быть включены в список избирателей только на основании поданного ими заявления, — объяснил Петров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!