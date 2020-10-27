Когда заработают столичные ТРЦ в выходные дни

Это полностью зависит от готовности объектов к соблюдению всех санитарных норм.

27 октября в Нур-Султане состоялась встреча заместителя акима столицы Бахтияра Макена и руководства крупных торговых центров и рынков, сообщает zakon.kz.

Как отметила в своем выступлении главный санитарный врач города Жанна Пралиева, в столице наблюдается прирост заболевших.

По информации столичного акимата, это связано в том числе с грубым нарушением карантина как представителей МСБ, так и горожан.

Несмотря на профилактическую работу, субъекты предпринимательства продолжают не соблюдать правила, проводятся массовые мероприятия, нарушается график работы заведений. В это же время в городе увеличивается число заболевших. Это значит, что мы отходим от зеленой зоны. В том числе болеют дети как школьного возраста, так и до года, – рассказала Жанна Пралиева.

Игнорирование элементарных правил безопасности может привести к повторной волне COVID-19. Представителям МСБ и горожанам следует ответственнее относиться к соблюдению санитарных норм.

Каждый регион принимает решение на своем уровне. Мы также хотим, чтобы бизнес работал, понимаем, что это рабочие места, заработок, экономика. Но предприниматели со своей стороны должны соблюдать требования. В некоторых торговых центрах не соблюдают масочный режим, не проверяют температуру. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, наша общая задача – в первую очередь не допустить повторной вспышки заболеваний, – сказал заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.

По итогам заседания было принято решение, что возобновление работы торговых центров в выходные по-прежнему будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе и соблюдения санитарных норм субъектами МСБ.

Возобновление работы ТРЦ в выходные дни полностью зависит от готовности объектов к соблюдению всех санитарных норм. Сознательность каждого гражданина влияет на эпидемиологическую обстановку, поэтому настоятельно призываем всех жителей столицы строго соблюдать карантинные меры.

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