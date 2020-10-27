Корейцы испытают на ЧАЭС свои технологии

В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI выполнят пенную очистку фрагментов бетонных и стальных конструкций от радиоактивного загрязнения.

Корейский институт исследований атомной энергии KAERI предоставит технологии дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла на Чернобыльской АЭС, передает zakon.kz со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

В рамках соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI выполнят пенную очистку фрагментов бетонных и стальных конструкций от радиоактивного загрязнения.

Испытания продлятся до конца 2021 года. В дальнейшем Госагентство получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования на ЧАЭС.

KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют, - пояснил заместитель директора Госагентства по обращению с радиоактивными отходами Александр Скоморохов.

В то же время, руководство ЧАЭС, выполняя вывод из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно дезактивировать материалы, а с другой - существенно уменьшить количество радиоактивных отходов, образующихся в этом процессе.

Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии, - резюмировал Скоморохов.

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