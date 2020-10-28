Карантинные стационары Алматы ночью не принимали авиапассажиров

Ночью 28 октября в город прибыли 138 авиапассажиров - все со справками ПЦР на COVID-19.

98% авиапассажиров прибыли в Казахстан со справками ПЦР минувшей ночью, передает zakon.kz.

Как сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, 100% авиапассажиров прибыли со справками ПЦР в Алматы.

После полуночи 28 октября прибыло 7 международных авиарейсов, 652 пассажира, в том числе со справками - 641, без справок - 11 граждан Казахстана, из них:

в Нур-Султан 3 рейса, 233 пассажиров, со справками - 225, без справок - 8;

в Алматы - 2 рейса, 326 пассажиров, все 326 со справками;

в Актау 2 рейса, 93 пассажира, со справками - 90, без справок - 3.

Прибывшие граждане Казахстана без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа в городах Нур-Султан и Актау. Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Беларуси, ОАЭ и Таджикистана, - сообщил Байгабулов.

Карантинные стационары города Алматы сегодня не принимали авиапассажиров, так как ночью 28 октября в город прибыли 138 авиапассажиров - все со справками ПЦР на COVID-19 из Турции и Таджикистана.

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