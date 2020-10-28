На блогеров закон о СМИ, регулирующий фото и видеосъемку, не распространяется.

Довольно часто блогеры, имеющие многотысячную и даже миллионную аудиторию, дабы еще больше повысить свою популярность среди подписчиков и монетизировать ее, производят видеосъемку в различных торговых объектах и общественных местах, транслируют прямые эфиры и т.д., но многие из них не знают, что нарушают при этом права других людей. Что можно снимать блогерам, а что нет, рассказал юрист Мади Турысбекулы, передает zakon.kz.

Рассмотрим один из наиболее распространенных случаев, связанный с применением фото и видеосъемок.

Так, в Казнете, а также в различных тематических группах (пабликах) в Инстаграм нередко можно увидеть фото и видеоматериалы, в которых блогеры, посещая различные торговые объекты (крытые рынки, торговые дома, автоцентры и др.), ссылаясь на закон "О защите прав потребителей", производят фото или видеосъемку людей, находящихся в этих объектах - не только охранников, работников торговых точек, но и посетителей.

Действительно, в соответствии со ст. 24 закона "О защите прав потребителей" продавцу (изготовителю, исполнителю) запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК, ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки. Казалось бы, блогеры реализуют свое право на применение фото-, видеосъемки и ничего противозаконного в этом нет. А продавцы (в лице охранников торговых и иных объектов) препятствуют (незаконно) в реализации блогерами своего права. Но, не все так просто, как кажется на первый взгляд, - сказал юрист.

Он пояснил, что согласно ст. 145 Гражданского кодекса РК, у каждого человека есть право на собственное изображение и никто не вправе использовать его изображение без его согласия, а в случае смерти - без согласия наследников. Публикация, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату.

Единственным законодательным актом, который регулирует такие случаи, является закон "О средствах массовой информации", который предусматривает, в каких случаях требуется согласие на съемку от других людей, а в каких – нет.

Так, СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении своей продукции не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

- если данное лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, мирных собраниях и иных публичных мероприятиях;

- если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной или публичной деятельностью данного лица, а также опубликована самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен;

- если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения».

Вместе с тем юрист отметил, что съемки людей, находящихся в торговых объектах, не могут быть признаны съемкой людей, принимающих участие в публичных мероприятиях, поскольку ведение торговой деятельности не отвечает признакам публичного мероприятия.

Лица, находящиеся в торговых объектах, не относятся к лицам, осуществляющим служебную или иную публичную деятельность. Более того, даже работники таких торговых объектов (охрана, администрация и др.) не относятся к служащим. Если лицо, находящееся в торговом объекте не совершает противоправных действий, угрожающих конституционному строю, общественному порядку, правам и свободам человека, здоровью и нравственности населения, производить фото- или видеосъемку такого лица без его согласия, - незаконно, - пояснил Мади Турысбекулы.

Он отметил, что фото и видеосъемка без согласия изображаемого лица не требуется для СМИ и только в тех случаях, которые определены законом.

Поскольку блогеры действующим законодательством РК не относятся к СМИ, им (блогерам) необходимо получить согласие изображаемого лица на использование его изображения. И, кстати, это еще вопрос - приходят блогеры в торговые объекты как потребители либо, как лица, преследующие иные цели, не связанные с приобретением товаров (работ, услуг). В последнем случае, к блогерам не применимы нормы закона "О защите прав потребителей", - сказал юрист.

1. Фото и видеосъемка потребителями, включая блогеров, - разрешены, но можно производить фото и видеосъемку самих товаров (работ, услуг), но не других лиц (вне зависимости от того, кто эти лица - работники торговых объектов или посетители);

2. Блогеры - не являются работниками СМИ, и, как следствие, на них не распространяются исключения, установленные законом "О средствах массовой информации" при осуществлении фото и видеосъемки.

3. На лиц (в том числе, блогеров), посещающих торговые объекты не с целью приобретения товаров (работ, услуг), то есть не выступающих в роли потребителей, положения закона "О защите прав потребителей" - не распространяются.

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