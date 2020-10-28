Неожиданная выгода для первых покупателей iPhone

Где можно его купить, да еще сэкономить?

Этой осенью вы точно знаете, что хотите в подарок. Речь, конечно, об iPhone 12, который уже послезавтра (30 октября) поступит в продажу. Рассказываем и отвечаем на самые волнующие вопросы: удалось выяснить как купить его максимально выгодно.

Пожалуй, первое, что заставило радостно ахнуть пользователей по всему миру при виде нового iPhone – это его дизайн. Легендарные "острые" формы, полюбившиеся многим в iPhone 5, вернулись. При этом он на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче, чем iPhone 11.

А также другие значительные обновления: рамка из стали, задняя панель из матового стекла и сверхпрочная панель Ceramic Shield, которая защищает заднюю панель из стекла от ударов и делает iPhone 12 устойчивее к падениям в целых четыре раза!

А теперь самое интересное – где купить iPhone 12 в Казахстане, да еще сэкономить?

Официальные реселлеры уже анонсировали его стоимость - от 20 624 тг при оформлении в рассрочку на 24 месяца. Если же вы не планируете оформлять кредит - официальные реселлеры вернут 10% от его стоимости в виде cashback.

Но есть еще одна дополнительная выгода, о которой официальные реселлеры еще пока не успели сообщить.

Если забирать новенький iPhone 12 из магазина Technodom, Sulpak, Mechta, Fora, Evrika в вашем городе 30 либо 31 октября вам не только помогут его настроить, но и начислят дополнительный бонус 15 000 тенге!

Таких условий ранее официальные реселлеры в Казахстане не предлагали, но судя по тому как быстро заканчивается товар на полках в других странах, новые iPhone 12 разметут с сайтов и магазинов официальных реселлеров еще в пятницу. К сожалению, опоздавшим не только не достанется новинка в желаемом цвете, но и купить ее позже обойдется уже дороже.

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