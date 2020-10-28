Вратарю сборной Англии по футболу угрожают расправой

Все из-за одного игрового эпизода в футбольном матче.

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд и его жена находятся под защитой телохранителей после того, как пару обещали убить, передает zakon.kz.

Угрозы начались после неприятного эпизода в матче АПЛ против "Ливерпуля". Вратарь сборной Англии нанес серьезную травму игроку "Ливерпуля" ван Дейку, с которым боролся за мяч во вратарской после навеса "ливерпульца" Фабиньо. Гнев общественности вызвал тот факт, что Пикфорд не получил наказания, а в ворота "Эвертона" не был назначен пенальти - судьи усмотрели у пострадавшего ван Дейка офсайд. Игрок пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Врачи говорят о том, что ван Дейк может пропустить остаток сезона, поскольку травма - разрыв передней крестообразной связки, лечится долго.

Ускользнув от наказания, Пикфорд подвергся критике со стороны экспертов, в том числе главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Но дальше дело стало попахивать криминалом. В адрес Пикфорда стали поступать угрозы расправы. Неизвестные обещали убить его и супругу в качестве акта мести за случившийся игровой эпизод. Опасаясь за свою жизнь, вратарь перешел на усиление безопасности в своем доме.

Источник сообщил Sportsmail, что Джордан был шокирован уровнем насилия, которому он подвергся после матча. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы его семья была в безопасности.

Пикфорд попросил специализированную охранную фирму позаботиться о нем и его семье. На прошлой неделе телохранители охраняли дом Пикфорда за 2,5 миллиона фунтов стерлингов в Чешире, где он живет со своей женой Меган и годовалым сыном.

Эксперты по безопасности советуют семье держаться подальше от всех социальных сетей на случай, если они сообщат людям о своем местонахождении.

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